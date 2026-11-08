باسم مرسي: لازم اتحاد الكرة يسيب علي ماهر يجيب رجالته

شدّد باسم مرسي نجم الزمالك السابق، على ضرورة منح علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، الحرية الكاملة في اختيار أفراد جهازه المعاون، مؤكدًا أهمية عدم تدخل اتحاد الكرة في تشكيل الجهاز الفني أو فرض أسماء بعينها عليه.

وأوضح "مرسي"، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن نجاح المدير الفني يتطلب توفير الأجواء المناسبة للعمل، ومنحه الصلاحيات الكاملة لاختيار العناصر التي يثق في قدراتها وتنسجم مع أفكاره الفنية، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة يجب أن يدعم علي ماهر بدلًا من التدخل في اختياراته وفرض بعض الأسماء المحسوبة على الاتحاد ضمن جهازه المعاون.