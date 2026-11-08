التضامن تحذر مستفيدي "تكافل وكرامة" من صفحات مزيفة وتُلاحق قادتها قانونيا

حذرت وزارة التضامن الاجتماعي، المواطنين من الانسياق وراء الصفحات والحسابات "المشبوهة" على منصات التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت مؤخرًا وتدّعي تقديم معلومات أو خدمات أو الاستعلام عن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" والدعم النقدي غير المشروط "كرامة".

وأكدت الوزارة - في بيان - أن هذه الصفحات والحسابات لا تمت لها بأي صلة، وتديرها جهات غير رسمية تهدف إلى تضليل المواطنين، مشددةً على أن أي معلومات أو بيانات تُنشر على أي منصة أو صفحة غير الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي تُعد معلومات غير صحيحة وتقع مسؤوليتها القانونية كاملة على عاتق صانعيها.

ضرورة توخي الحيطة والحذر

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم الإدلاء بأي بيانات شخصية أو أرقام بطاقات الرقم القومي لهذه الصفحات المزيفة ؛ حرصًا على سلامة بياناتهم وعدم الوقوع ضحية للنصب أو الاستغلال.

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الاستفسار، أو التقدم بشكاوى، أو التأكد من أي معلومات تتعلق ببرنامج "تكافل وكرامة" أو باقي خدمات الوزارة، إلى التواصل المباشر عبر القنوات الرسمية التالية: الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة رقم "19680"، أو الخط الساخن للوزارة "16439"، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي "www.moss.gov.eg"، والحسابات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنها بدأت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات ومن يديرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية حقوق المواطنين ومصالحهم.