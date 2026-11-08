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غزة بين القصف والسيول| آلاف النازحين يُواجهون البرد بلا مأوى.. ونيران إسرائيلية تستهدف خان يونس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة بين القصف والسيول| آلاف النازحين يُواجهون البرد بلا مأوى.. ونيران إسرائيلية تستهدف خان يونس

غرق الخيام في غزة
غرق الخيام في غزة
محمد على

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن دبابات الجيش الإسرائيلي واصلت إطلاق نيرانها صوب خيام النازحين في المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، في استمرار لحرب الإبادة وخرق وقف إطلاق النار.

ويخرق الاحتلال بذلك، وقف إطلاق النار برعاية وموافقة أمريكية، مع حركة حماس، ويواصل حرب الإبادة والتهجير.
 وخلال ذلك، تشتد المعاناة على الفلسطينيين بشكل لا يُوصف، حيث أغرقت الأمطار الغزيرة، آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يعيشها عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين دمرت القوات الإسرائيلية منازلهم خلال الحرب على قطاع غزة، واضطروا إلى الإقامة في خيام مؤقتة مصنوعة من النايلون والقماش الرقيق، تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من الأمطار والرياح والبرد القارس.

ويُقدّر عدد الخيام التي تؤوي العائلات النازحة في مختلف محافظات القطاع بنحو 270 ألف خيمة، فيما يعيش أكثر من 400 ألف نازح في مواقع شديدة الخطورة، معرضة للفيضانات وتجمع مياه الأمطار، أو بالقرب من شاطئ البحر، ما يزيد من احتمالات تعرضهم لمخاطر المنخفضات الجوية والعواصف الشتوية.

كما أن هناك مليوني شخص في غزة بحاجة ملحة إلى مأوى ومستلزمات أساسية، فيما تقول منظمات حقوقية إن نحو 65% من أسر قطاع غزة تقيم في خيام النزوح ومراكز الإيواء المؤقتة.

ويفاقم غياب الوقود وشح وسائل التدفئة من معاناة النازحين، إذ تجد العائلات نفسها عاجزة عن توفير الدفء لأطفالها وكبار السن، في ظل انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وتسرب مياه الأمطار إلى أماكن إيوائهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة إلى 74,640 شهيدًا، و175,947 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

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