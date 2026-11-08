من يتحمّل مسؤولية إخفاق الفراعنة؟ .. سهام صالح توجّه رسالة لاتحاد الكرة

حذّرت الإعلامية سهام صالح من تحميل الجهاز الفني أو لاعبي منتخب مصر مسؤولية أي تعثر محتمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن اتحاد الكرة سيكون المسؤول الأول عن أي إخفاق قد يتعرض له المنتخب.

وأوضحت سهام صالح، خلال تصريحاتها ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن أي نتائج سلبية قد يحققها المنتخب في المرحلة المقبلة يجب أن يتحمل مسؤوليتها اتحاد الكرة، وليس علي ماهر أو اللاعبين، مشيرة إلى أن الاتحاد يقع على عاتقه توفير الأجواء والإمكانات اللازمة لتحقيق النجاح، ودعم الجهاز الفني من أجل تنفيذ خططه والوصول بالمنتخب إلى أفضل مستوى ممكن.

ويستعد منتخب مصر لخوض مرحلة جديدة تحت قيادة علي ماهر، في ظل تطلعات الجماهير لاستعادة الاستقرار الفني ومواصلة المنافسة على البطولات القارية، وتحقيق نتائج تليق بتاريخ الكرة المصرية.