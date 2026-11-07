مصرع شاب في حادث تصادم ملاكي وميكروباص أمام مدرسة دولية بكرداسة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تطورات جديدة في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق المنصورية بكرداسة أمام مدرسة دولية، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع قائد السيارة الملاكي إصابة آخرين، فيما تحولت السيارتان إلى كومة من الخردة من شدة الاصطدام، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق كرداسة، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وكشفت المعاينة الأولية عن تهشم السيارتين بالكامل وتحولهما إلى قطعة من الخردة، نتيجة قوة التصادم، فضلًا عن إصابة عدد من مستقليهما بإصابات متفرقة ولقي قائد السيارة الملاكي مصرعه فور وصوله المستشفى

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال المصابين وشهود العيان، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.