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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جرعة آيس أشعلت الخلاف.. اعترافات قاتـ.ـل زوجته بالعمرانية وشهادة الجيران تكشفان كواليس الجريمة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة مقــ.تل سيدة على يد زوجها بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل جديدة في الجريمة التي وقعت داخل مسكن الزوجية، بعدما تحولت خلافات متكررة بسبب إدمان الزوج مخدر الآيس ومطالبته زوجته بأموال لشرائه إلى مشاجرة انتهت بمقتلها طعنًا بسلاح أبيض أمام أطفالهما.

اعترافات 

وأقر المتهم، البالغ من العمر 45 عامًا، خلال مواجهته باتهامه بإنهاء حياة زوجته، بارتكاب الواقعة، موضحًا أن خلافًا نشب بينهما بسبب رفضها إعطائه أموالًا لشراء المواد المخدرة، وأن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة فقد خلالها أعصابه.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه توجه إلى المطبخ وأحضر سكينًا، واعتدى على زوجته، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد إنهاء حياتها، ولم يتوقع أن تنتهي المشاجرة بوفاتها متأثرة بإصابتها.

وكشفت التحريات أن المتهم اعتاد مطالبة زوجته بمبالغ مالية لشراء مخدر الآيس، وهو ما تسبب في تكرار الخلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع رفض المجني عليها الاستجابة لمطالبه المالية.

شهادة الجيران

واستمعت جهات البحث إلى أقوال عدد من جيران المجني عليها، الذين كشفوا عن سماع أصوات مشاجرة حادة بين الزوجين داخل الشقة قبل اكتشاف الجريمة، مؤكدين وجود خلافات متكررة بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وتم الاستماع إلى أقوال أبناء المجني عليها، للوقوف على تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت مقتل والدتهم، وكشف طبيعة الخلاف الذي نشب بين والديهما، خاصة أن الجريمة وقعت أمام أعينهم.

ضبط المتهم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا داخل مسكنها بمنطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مقتل المجني عليها إثر إصابتها بطعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض.

وعقب ارتكاب الجريمة، فر الزوج هاربًا من مكان الواقعة، إلا أن جهود البحث أسفرت عن تحديد مكانه وضبطه بعد نحو 3 ساعات، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الاعتداء.

تجديد حبس

وباشرت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة، وقررت تشريح جثمان المجني عليها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، مع التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، واستكمال التحريات حول ملابسات الحادث.

وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يصدر قرار بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة القضية.

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