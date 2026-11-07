اتفقنا متكلموش غير بعد الخطوبة.. اعترافات عامل أنهى حياة ابنته بكابل كهرباء في أكتوبر

كشفت اعترافات الأب المتهم بإنهاء ابنته البالغة من العمر 18 عامًا في منطقة أكتوبر ثان، عن تفاصيل مأساوية للجريمة التي ارتكبها داخل منزل الأسرة، بعدما اكتشف تحدثها هاتفيًا مع شاب ترتبط به عاطفيًا، رغم اتفاقه معها على عدم التواصل معه إلا بعد إتمام خطوبتهما.

وأقر المتهم، خلال مواجهته أمام رجال المباحث، بارتكاب الجريمة، موضحًا أن خلافات نشبت بينه وبين ابنته بسبب ارتباطها عاطفيًا بأحد الشباب، وأنه سبق أن تحدث معها بشأن هذه العلاقة، وطلب منها عدم التحدث إليه هاتفيًا إلا بعد إتمام إجراءات الخطوبة.

وأضاف المتهم أنه عاد إلى الشقة يوم الواقعة، وفوجئ بابنته تتحدث مع الشاب عبر الهاتف المحمول، الأمر الذي أثار غضبه ودفعه للاعتداء عليها باستخدام كابل كهرباء، ولم يتوقف عن ضربها حتى فارقت الحياة.

وكشفت التحريات أن المتهم لم يكتفِ بالاعتداء على ابنته، وإنما قام بتكبيل يديها وقدميها باستخدام الحبال، ووضع إيشارب على فمها لمنعها من الصراخ، قبل أن يواصل الاعتداء عليها، ما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات متفرقة انتهت بوفاتها.

بدأت خيوط الجريمة تتكشف عندما توجه شقيق المجني عليها، البالغ من العمر 19 عامًا، إلى الأجهزة الأمنية، وأبلغ عن وفاة شقيقته داخل منزل الأسرة على يد والدهما.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وعُثر على جثمان الفتاة داخل الشقة، وبالفحص تبين وجود آثار اعتداء واضحة على جسدها، إلى جانب تكبيل يديها وقدميها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأب المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، مع التصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات.