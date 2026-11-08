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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر مُحاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب هندسة الأكاديمية العربية بالنزهة.. اليوم

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

تنظر محكمة شمال القاهرة، اليوم جلسة محاكمة طالبين متهمين في واقعة مقتل طالب بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إثر مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة النزهة بالقاهرة.

تفاصيل القضية 

كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد انتهاء التحقيقات في القضية التي تعود أحداثها إلى مارس الماضي، وأسفرت عن وفاة الطالب محمد هاني متأثرًا 

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه وأحد أصدقائه، قبل أن تتطور إلى مشاجرة. ووفقًا لأوراق القضية، وجهت للمتهم الأول تهمة التعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابات أودت بحياته.

ونسبت التحقيقات إلى المتهم الثاني مشاركته في الواقعة من خلال مساندة المتهم الأول أثناء الاعتداء، والتسبب في إصابات بالمجني عليه، فضلاً عن اتهامه بالتعدي على صديق الضحية وإحداث إصابات به.

محكمة شمال القاهرة محاكمة طالبين مشاجرة

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