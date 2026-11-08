محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر

أعرب محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، عن تخوفه من تكرار تجربة الراحل إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر، مطالبًا بضرورة منحه الفرصة الكاملة لإثبات قدراته وتحقيق النجاح مع الفراعنة.

وأوضح عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON، أن إيهاب جلال كان بإمكانه تحقيق النجاح مع المنتخب الوطني لو حصل على فرصته كاملة ولم يتعرض للتسرع في تقييم تجربته، مشددًا على أهمية عدم تكرار السيناريو نفسه مع علي ماهر، ومنحه الوقت الكافي للعمل بعيدًا عن الضغوط والأحكام المبكرة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مرحلة جديدة تحت قيادة علي ماهر، في ظل تطلعات الجماهير لاستعادة الاستقرار الفني ومواصلة المنافسة على البطولات القارية، وتحقيق نتائج تليق بتاريخ الكرة المصرية.