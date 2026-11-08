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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
علا محمد

سلّطت صحيفة «SPORT» الإسبانية الضوء على تأثير رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر على مستقبل حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، في ظل التغييرات الفنية التي يشهدها المنتخب خلال الفترة الحالية، وتولي علي ماهر المسئولية خلفًا للعميد.

وذكر الصحفي سيرجي كابديفيلا أن حمزة عبد الكريم خسر أحد أكبر الداعمين له داخل منتخب مصر، بعد إقالة حسام حسن، الذي كان من أوائل المدربين الذين آمنوا بقدرات المهاجم الشاب ومنحوه فرصة تمثيل المنتخب الأول رغم صغر سنه وقلة خبرته الدولية.

وأوضح التقرير أن حسام حسن راهن على إمكانات حمزة عبد الكريم، وقرر ضمه إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026، رغم عدم امتلاكه خبرات كبيرة على المستوى الدولي، ليمنحه فرصة مهمة لإثبات قدراته واكتساب المزيد من الخبرات في المحافل الكبرى.

وأضاف أن اللاعب حصل على ثقة الجهاز الفني السابق، وشارك في مباريات المنتخب خلال البطولة، وهو ما مثّل خطوة مهمة في مسيرته الكروية، خاصة مع تطوره في الفترة الأخيرة داخل نادي برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن حمزة عبد الكريم يواصل رحلته مع برشلونة، بعدما جدد تعاقده مع النادي الكتالوني، وشارك مع فرق النادي المختلفة، كما حصل على فرصة التواجد مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، بعدما لفت الأنظار بمستوياته وإمكاناته الهجومية.

وفي المقابل، يفتح رحيل حسام حسن صفحة جديدة أمام المهاجم الشاب مع منتخب مصر، بعدما تولى علي ماهر القيادة الفنية للفراعنة، ليصبح مستقبل اللاعب الدولي مرتبطًا بقرارات المدير الفني الجديد ورؤيته الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد التقرير أن القائمة الأولى التي سيعلنها علي ماهر استعدادًا لمواجهتي مالاوي ستكون مؤشرًا مهمًا على مكانة حمزة عبد الكريم في حسابات المنتخب، وما إذا كان سيواصل الحصول على الفرص التي نالها خلال فترة حسام حسن، أم ستشهد المرحلة الجديدة تغييرات في اختيارات الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن تحظى اختيارات علي ماهر باهتمام خاص، في ظل رغبة الجهاز الفني الجديد في تحديد العناصر التي سيعتمد عليها خلال الفترة المقبلة، بينما يترقب مهاجم برشلونة موقفه من الاستمرار ضمن صفوف المنتخب الأول.

صحيفة «SPORT» الإسبانية حسام حسن رحيل حسام حسن منتخب مصر حمزة عبد الكريم

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