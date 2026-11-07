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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام عبري: آيزنكوت يرفض عرض نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل يستطلع إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، في محاولة لبحث ترتيبات سياسية جديدة، إلا أن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت رفض المقترح بشكل قاطع.

وأوضح المصدر أن نتنياهو لم يعرض حتى الآن التناوب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، لكنه سيوافق على هذا الخيار إذا بدأت مفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد غادي آيزنكوت، عزمه اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحويل مشروع حكومة الطوارئ الوطنية إلى واقع، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه إسرائيل.

وقال آيزنكوت، عقب إعلان تكليفه بالمهمة، إن الوقت حان لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، مشددًا على أن فريقه سيعمل على إنجاز هذا الهدف، في إشارة إلى رغبته في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم حصر الحكومة في ائتلاف حزبي ضيق.

هيئة البث الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غادي آيزنكوت حكومة وحدة وطنية الحكومة الإسرائيلية

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