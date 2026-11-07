إعلام عبري: آيزنكوت يرفض عرض نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل يستطلع إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، في محاولة لبحث ترتيبات سياسية جديدة، إلا أن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت رفض المقترح بشكل قاطع.

وأوضح المصدر أن نتنياهو لم يعرض حتى الآن التناوب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، لكنه سيوافق على هذا الخيار إذا بدأت مفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد غادي آيزنكوت، عزمه اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحويل مشروع حكومة الطوارئ الوطنية إلى واقع، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه إسرائيل.

وقال آيزنكوت، عقب إعلان تكليفه بالمهمة، إن الوقت حان لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، مشددًا على أن فريقه سيعمل على إنجاز هذا الهدف، في إشارة إلى رغبته في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم حصر الحكومة في ائتلاف حزبي ضيق.