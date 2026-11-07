بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق يزور موقع عماد السيد المسيح بالمغطس في الأردن

زار بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا، موقع عماد السيد المسيح "المغطس" في الأردن، في إطار تعزيز التواصل مع الكنائس المسيحية حول العالم والتعريف بالمكانة الدينية والتاريخية للموقع باعتباره أحد أبرز مواقع الحج المسيحي.



وقال مدير عام هيئة موقع المغطس عبدالله البواريد - خلال اللقاء- إن زيارات رؤساء الكنائس والقيادات الدينية من مختلف دول العالم للموقع تسهم في التعريف بأهميته الدينية والتاريخية، وتعزيز حضوره على خريطة الحج المسيحي العالمي.



وأضاف أن هذه الزيارات تمثل وسيلة مهمة للتعريف بالمغطس دوليا، نظرا لما تحظى به القيادات الكنسية من مكانة وتأثير لدى أتباع الكنائس في مختلف أنحاء العالم، بما يدعم مكانة الأردن مقصدا للحج المسيحي.



وأوضح أن هذه الجهود تتكامل مع الاهتمام الملكي بالموقع، والحرص على الحفاظ على هويته الدينية والتاريخية والبيئية وتراثه الإنساني، باعتباره شاهدا على أحد أبرز الأحداث في التاريخ المسيحي ومقصدا للحجاج والزوار من مختلف دول العالم.

ورافق البطريرك خلال الزيارة المطران باسل يلدو، المعاون البطريركي، والمطران آزاد شابا، أسقف دهوك، والمطران إياد الطوال، النائب البطريركي للاتين في الأردن، والخورأسقف زيد حبابة، النائب البطريركي للكلدان في الأردن، والأب خالد قموه، أمين عام مطرانية اللاتين في الأردن، بحضور نائب مدير عام هيئة موقع المغطس الدكتور عبدالعزيز العدوان.