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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدر عبد العاطي يبحث مع وزير النفط الليبي تسريع مشروعات الطاقة المشتركة

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي مع خليفة الصادق
وزير الخارجية بدر عبدالعاطي مع خليفة الصادق
محمد على

بحث وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، مع وزير النفط والغاز الليبي المكلف "خليفة الصادق" في المقر الجديد لسفارة جمهورية مصر العربية في طرابلس، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الطاقة.

وأكد "عبد العاطي"، أهمية الاسراع في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات إنشاء وربط خطوط الغاز بين البلدين وتطوير التعاون في المنتجات البترولية، فضلًا عن سرعة استكمال مشروعات تكرير النفط الليبي في مصر وإعادة تصديره إلى الخارج وإعادة تأهيل المصافي الليبية.

وكذلك الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وليبيا في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبه، أعرب وزير النفط والغاز الليبي عن تقديره واعتزازه بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات الفنية المتعلقة بالطاقة، مستعرضًا في هذا الشأن ملامح التعاون الفني الحالي في مجالات النفط والغاز والكهرباء، كما أكد مواصلة تنفيذ المشروعات القائمة بين الطرفين، مبرزًا قيامه بزيارة القاهرة في القريب العاجل لاستكمال مباحثات التعاون الفني مع وزيري البترول والكهرباء في مصر.

عبد العاطي وزير النفط الليبي مشروعات الطاقة المشتركة وزيري البترول والكهرباء

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