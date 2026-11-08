«موكوينا»: مواجهة الأهلي مهمة لبيراميدز بالكامل.. وسنستعد لها بنفس طريقة لقاء الداخلية

تحدّث رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن الفوز الذي حققه فريقه على حساب الداخلية بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولةء كأس مصر، ليحجز الفريق السماوي مقعده في دور الـ16، ويضرب موعدًا مع البنك الأهلي.

موكوينا يكشف كواليس الفوز على الداخلية

وأكد المدير الفني لبيراميدز، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، أن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمواجهة الداخلية، مشيرًا إلى أن مباريات الكأس تتطلب تركيزًا واستعدادًا خاصًا لتجنب حدوث أي مفاجآت.

وأوضح موكوينا أن فريقه تعامل مع المباراة بجدية كبيرة، حيث حرص الجهاز الفني على دراسة المنافس بصورة دقيقة، من خلال مشاهدة وتحليل مقاطع الفيديو الخاصة بكل لاعب في صفوف الداخلية، للتعرف على نقاط القوة والضعف، ووضع الطريقة المناسبة لخوض اللقاء.

وأضاف أن التحضيرات لم تقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل شملت اختيار التشكيل الأنسب الذي يساعد الفريق على تحقيق الهدف المطلوب، وهو حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

استعدادات بيراميدز لمواجهة الأهلي

وتطرق موكوينا للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق سيحصل على فترة راحة عقب الانتهاء من مباراة الداخلية، قبل العودة مجددًا إلى التدريبات الجماعية لبدء الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وشدد المدير الفني على أن التحضيرات لمواجهة الأهلي ستشهد الاهتمام نفسه الذي حصلت عليه مباراة الداخلية، موضحًا أن الجهاز الفني سيقوم بدراسة المنافس جيدًا وتحليل مبارياته، من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.

واختتم موكوينا تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواجهة الأهلي بالنسبة لجميع عناصر بيراميدز، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، مشيرًا إلى أنها ليست مباراة مهمة بالنسبة له على المستوى الشخصي فقط، وإنما تمثل تحديًا كبيرًا للفريق بأكمله.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الأهلي يوم 23 نوفمبر الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية على مراكز المقدمة بجدول ترتيب المسابقة