كأس مصر .. بيراميدز يتفوق على الداخلية بهدف أوباما في الشوط الأول

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول متقدمًا على نظيره الداخلية بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2026-2027.

وسجل يوسف أوباما هدف التقدم لصالح بيراميدز في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، ليمنح فريقه الأفضلية قبل انطلاق الشوط الثاني، في ظل سعي الفريق لمواصلة مشواره في البطولة وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ.

خط الوسط: محمود صابر - مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - عودة فاخوري.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - خالد عوض - إياد العسقلاني - حامد حمدان - أحمد عبد القادر - خالد حاتم - أحمد فوزي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة.