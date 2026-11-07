نتنياهو يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية ويحذر من تفكك إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، تضم جميع أحزاب المعسكر الوطني والأحزاب الصهيونية، محذراً من تداعيات تشكيل حكومة تعتمد على أحزاب وصفها بأنها مؤيدة لحركة حماس أو معادية لليهودية.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية مساء السبت، إن الوقت الحالي يتطلب الوحدة الوطنية، معتبراً أن تشكيل حكومة تضم الأحزاب الصهيونية يمثل «إرادة الشعب وضرورة الساعة».

وأضاف أن حكومة تعتمد على مؤيدي حماس لن تستطيع محاربة الحركة، كما أن حكومة تعتمد على من وصفهم بكارهي اليهودية لن تحافظ على إسرائيل باعتبارها دولة يهودية.

وحذر نتنياهو من أن الحكومة المقبلة، إذا تشكلت بالاعتماد على الأحزاب الإسلامية، لن تتمكن من مواجهة التهديد الإيراني، أو حماية الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة ولبنان.

وأشار نتنياهو إلى أن بعض أعضاء هذه الأحزاب يصفون جنود الجيش الإسرائيلي بمجرمي حرب، ويمجدون من وصفهم بقتلة النخبة وحزب الله في لبنان.

وفي تحذير من تداعيات هذا السيناريو، قال نتنياهو إن حكومة تعتمد على الإسلاميين ستؤدي إلى تفكيك إسرائيل من الداخل، محذراً من أن مشاهد النيران والاضطرابات التي تشهدها شوارع باريس وبروكسل قد تبدو محدودة مقارنة بما يمكن أن تشهده القدس وتل أبيب وحيفا ومدن إسرائيل الأخرى.

وأضاف أن هذه المخاوف، ليست خيالاً أو محاولة للتخويف، داعياً مختلف القوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية وعدم التسرع في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد أنه لا يوجد أمام إسرائيل سوى خيار الوحدة الوطنية، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب تشكيل حكومة تضم أحزاب المعسكر الوطني والأحزاب الصهيونية، بالتزامن مع اقتراب إعلان الرئيس الإسرائيلي عن الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة.