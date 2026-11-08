دفن جثمان شاب راح ضحية تصادم ملاكي وميكروباص أمام مدرسة دولية بكرداسة

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان شاب لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق المنصورية بكرداسة أمام مدرسة دولية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية عن حالة المصابين وملابسات وقوع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق كرداسة، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وكشفت المعاينة الأولية عن تهشم السيارتين بالكامل وتحولهما إلى قطعة من الخردة، نتيجة قوة التصادم، فضلًا عن إصابة عدد من مستقليهما بإصابات متفرقة ولقي قائد السيارة الملاكي مصرعه فور وصوله المستشفى

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.