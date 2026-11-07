إبراهيم المنيسي: الشرط الجزائي في عقد حسام وإبراهيم حسن يبلغ 3 أشهر

كشف الناقد الرياضي إبراهيم المنيسي تفاصيل الشرط الجزائي في عقد حسام حسن وجهازه المعاون، بعد قرار اتحاد الكرة إنهاء التعاقد مع المدير الفني السابق للمنتخب، موضحًا أن العقد الأخير يتضمن شرطًا جزائيًا يعادل ثلاثة أشهر من الراتب في حال فسخ التعاقد.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ حسام حسن كان يحصل في السابق على راتب يبلغ مليونًا ونصف المليون جنيه، بينما كان راتب إبراهيم حسن نحو مليون ومئة ألف جنيه تقريبًا، قبل أن ترتفع رواتبهما في العقد الأخير بنسبة قد تزيد على 60%.

وأوضح المنيسي أن العقد الأخير ينص على حصول الجهاز الفني على ثلاثة أشهر كشرط جزائي في حالة فسخ التعاقد، متوقعًا أن يتمسك حسام حسن وإبراهيم حسن بحقهما القانوني في الحصول على هذه المستحقات.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة قد يكون مطالبًا بدفع مبلغ يتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين جنيه لكل واحد منهما، معتبرًا أن ذلك لا يمثل مشكلة في سبيل إنهاء الأمر بالتراضي والاحترام.

وأكد أن بيان اتحاد الكرة حرص على توجيه الشكر والتقدير إلى حسام حسن وإبراهيم حسن، وتمنى لهما التوفيق في تجاربهما المقبلة، مشددًا على أنه لا يوجد خلاف بشأن حصول التوأم وبقية أفراد الجهاز المعاون على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.