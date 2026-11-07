الزمالك يجدد الثقة في معتمد جمال

قالت الإعلامية دينا سليم إن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أكد تمسكه باستمرار معتمد جمال في منصبه مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، مع تجديد الثقة الكاملة في الجهاز الفني، والتأكيد على تقديم الدعم والمساندة خلال المرحلة المقبلة، في ظل الشائعات التي ترددت مؤخرًا بشأن إمكانية إجراء تغييرات فنية.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن مسؤولو الزمالك أشاد بما يقدمه معتمد جمال مع الفريق، معتبرين أن نجاحه في قيادة الأبيض خلال الفترة الماضية يمثل إنجازًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، سواء بسبب النقص العددي والغيابات الهجومية المؤثرة أو ضغط المباريات وتلاحم المنافسات.

واختتمت دينا إن معتمد جمال نجح في التعامل مع هذه التحديات، وقيادة الزمالك لتجاوز عدد من المواجهات الصعبة وحسم بطاقات التأهل في المباريات الإقصائية، وهو ما دفع إدارة النادي إلى التأكيد على استمرار الثقة فيه ومنحه الدعم الكامل لاستكمال مهمته مع الفريق