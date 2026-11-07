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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود فايز.. الزمالك يكشف حقيقة ضم وجه جديد فى جهاز معتمد جمال

محمود فايز
محمود فايز
حسن العمدة

أكد حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على كرة القدم، عدم وجود أي مفاوضات من جانب إدارة النادي مع محمود فايز، من أجل الانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة معتمد جمال.

وأوضح حسين السيد، في تصريحاته، أن مجلس إدارة الزمالك لم يتفاوض مع أي مدرب مصري للانضمام إلى الجهاز المعاون لمعتمد جمال، مشددًا على أن الأنباء المتداولة بشأن التفاوض مع محمود فايز لتولي منصب المدرب العام لا أساس لها من الصحة.

وقال إن مجلس الإدارة حريص على توفير الأجواء المناسبة للعمل، وتقديم الدعم الكامل للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

واختتم حسين السيد تصريحاته بمطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتعلق بأخبار نادي الزمالك، والاعتماد على المصادر الرسمية والمعروفة داخل النادي.

حسين السيد نادي الزمالك الزمالك محمود فايز معتمد جمال

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