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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تشن ضربات جديدة ضد إيران وسط إعلانات لترامب عن إحراز تقدم في المحادثات مع طهران

ترامب
ترامب
أ ش أ

ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأمريكية شنت ضربات جوية جديدة استهدفت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، ما أثار موجة من القلق في منطقة الخليج؛ في حين يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنها "ضربات طفيفة"، بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لتفادي اندلاع حرب شاملة.

وأضافت الشبكة أن الجيش الأمريكي نفذ ما وصفها بـ"ضربات جوية جديدة ومحدودة في جنوب إيران، الليلة الماضية"، ما زاد من مخاوف الشرق الأوسط ودول الخليج بشأن احتمال استئناف حرب شاملة، إلا أن قطر والولايات المتحدة أكدتا أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية لا تزال مستمرة.

ونقلت الشبكة الأوروبية عن الرئيس الأمريكي قوله - في تصريح صحفي الليلة الماضية - إن عملا عسكريا "طفيفا" استهدف منظومات الدفاع الجوي الإيرانية في جزيرة قشم.

وأضاف ترامب: "لقد قاموا ببناء جهاز صغير مضاد للطائرات وقد قمنا بتحطيمه في غضون 15 دقيقة تقريبا، وربما 5 دقائق.. نحن لسنا في حالة حرب"، وموضحاً أنه بالتوازي مع "الضربة الطفيفة"، أحرزت الولايات المتحدة "الكثير من التقدم مع إيران" في المفاوضات الجارية التي يقودها الوسيط الرئيسي قط.

القوات المسلحة الأمريكية ضربات جوية منظومات الدفاع الجوي الإيرانية

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