رئيسة وزراء اليابان: نسعى لبناء علاقات مستقرة وبناءة مع الصين

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أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن بلادها تسعى إلى بناء علاقات بناءة ومستقرة مع الصين.



وقالت تاكايتشي، للصحفيين في مكتبها بالعاصمة طوكيو إن اليابان ستعمل على تعزيز الحوار لحماية مصالحها الوطنية وبناء علاقة بناءة ومستقرة مع بكين.



وكانت اليابان قد واجهت ضغوطاً سياسية واقتصادية من الصين شملت فرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في تصنيع المنتجات عالية التقنية، وذلك بسبب تصريحات سابقة لتاكايتشي.



وذكرت صحيفة جابان توداي اليابانية أن هذه التطورات تتزامن مع استعداد الصين لاستضافة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنتشن لمدة يومين اعتباراً من 18 نوفمبر الجاري، وسط صعوبات تحيط بإمكانية عقد لقاء على هامش القمة بين تاكايتشي والرئيس الصيني شي جين بينج، حسبما أفادت الصحيفة.



ولم يعقد الزعيمان محادثات منذ لقائهما خلال قمة أبيك السابقة في كوريا الجنوبية في أكتوبر 2025.

