مسلسل «طالع نازل».. أمل سلامة: الخيانة مرفوضة والانتقام ليس الحل.. والدراما مطالبة بمناقشة قضايا المرأة بوعي

علقت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، على الجدل المثار حول مسلسل «طالع نازل»، مؤكدة أن العمل يطرح قضية اجتماعية شديدة الحساسية تتعلق بالعلاقات الزوجية والخيانة وآثارها النفسية والاجتماعية، وهي قضايا تستحق النقاش المجتمعي بعيدًا عن الأحكام المتسرعة أو الانحياز المطلق لأي طرف.

مسلسل طالع نازل

وقالت أمل سلامة إن المسلسل يسلط الضوء على التداعيات القاسية للخيانة الزوجية، وما يمكن أن تتركه من جروح نفسية عميقة لدى المرأة، خاصة عندما تكتشف أن شريك حياتها أخفى عنها حقائق مصيرية لسنوات، مشيرة إلى أن احترام المرأة ومشاعرها وكرامتها يمثل أساسًا لا غنى عنه في أي علاقة إنسانية.

وأضافت أن رفض الخيانة لا يعني في المقابل تبرير الانتقام أو الأذى، فالتعامل مع الأزمات الزوجية يجب أن يستند إلى الوعي والاحتكام إلى العقل، وليس تحويل الخلافات إلى معارك نفسية يدفع ثمنها جميع الأطراف، وقد تمتد آثارها إلى الأبناء والأسرة بالكامل.

وأشارت إلى أن من أهم الرسائل التي يمكن استخلاصها من العمل أن العلاقات الإنسانية لا يمكن أن تقوم على إخفاء الحقائق وغياب الصراحة والاحترام المتبادل، كما أن تعرض المرأة للخذلان لا ينبغي أن يدفعها إلى تدمير نفسها أو التخلي عن اتزانها النفسي في محاولة للانتقام.

الدراما ليست مطالبة بتقديم نماذج مثالية

وأكدت أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري أن الدراما ليست مطالبة بتقديم نماذج مثالية أو طرح حلول مباشرة لكل المشكلات، لكنها تتحمل مسؤولية كبيرة في طريقة تناول القضايا الاجتماعية، بما يفتح المجال للحوار ويعزز الوعي دون تبرير السلوكيات المؤذية أو تقديمها باعتبارها نماذج يُحتذى بها.

واختتمت أمل سلامة تصريحها بالتأكيد على أهمية تقديم أعمال درامية تناقش قضايا المرأة والأسرة بعمق وموضوعية، وتبرز أهمية الاحترام المتبادل والحوار والمسؤولية، مع الحفاظ على حق المرأة في الكرامة والأمان النفسي والاجتماعي.