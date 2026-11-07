نائب: التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة لضمان استدامة الأمن الغذائي

أكد النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للأمن القومي، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.



وأوضح" عبد الفتاح" أن تصريحات وزير الزراعة تعكس إدراك الدولة لأهمية تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي، باعتباره أحد أهم ركائز تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني.



دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج



وشدد عضو النواب على أهمية مواصلة جهود التوسع في الرقعة الزراعية، وتحديث أساليب الري والزراعة، ودعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الزراعية.

جاء ذلك بعد أن أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ، أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بملف الأمن الغذائي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للأمن القومي، وتعمل على زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في الرقعة الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة المتغيرات العالمية.

جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «الأمن المائي والغذائي والزراعي.. الأزمة العالمية الصامتة» ضمن فعاليات قمة البوسفور السابعة عشرة بإسطنبول.