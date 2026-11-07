زيادة 750 جنيهًا وحوافز النبطشيات.. الصحة تكشف موعد تطبيق الحزمة المالية الجديدة

في إطار التحركات الحكومية لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الصحي، بدأت ملامح الحزمة الجديدة من الحوافز والمزايا المالية تتضح، بعد إقرار زيادات تستهدف أعضاء المهن الطبية، بما يشمل استحداث حافز أداء شهري وزيادة مكافآت النبطشيات والسهر والمبيت.

قيمة الزيادة المالية التي سيحصل عليها العاملون

كما لا تقتصر أهمية القرارات الجديدة على قيمة الزيادة المالية التي سيحصل عليها العاملون، وإنما تمتد إلى كونها جزءًا من خطة أوسع تستهدف تطوير العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لنجاح المنظومة الصحية.

وفي الوقت الذي يترقب فيه العاملون انعكاس هذه القرارات على دخولهم الشهرية، أكدت وزارة الصحة أن الحزمة الجديدة ليست نهاية المطاف، وأن تحسين الأوضاع المالية والمهنية للعاملين سيظل مسارًا مستمرًا خلال الفترة المقبلة.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحوافز المالية الجديدة المقررة للعاملين بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن هذه القرارات تأتي في إطار توجه الدولة للاستثمار في العنصر البشري، وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل المنظومة الصحية.

استراتيجية تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، أن استراتيجية تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي تقوم على أربعة مسارات أساسية، تشمل التحسين المالي، والتطوير المهني، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بمستويات الأداء، مشيرًا إلى أن عام 2014 يمثل نقطة بداية يمكن من خلالها قياس ما تحقق في هذه الملفات.

الدولة جادة في تنفيذ إجراءات تحسين أوضاع العاملين

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أن الدولة جادة في تنفيذ إجراءات تحسين أوضاع العاملين، وتتحرك بوتيرة سريعة في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة لا تمثل نهاية المطاف، وإنما تأتي ضمن خطة متواصلة تستهدف تحسين الأحوال المادية والمهنية لأعضاء المهن الطبية.

زيادة 750 جنيهًا وحوافز جديدة للنبطشيات

وأوضح أن الحزمة المالية الجديدة، التي صدرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء استجابة لتوصيات منتدى مصر 2026، تتضمن محورين رئيسيين، أولهما استحداث حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيهًا لجميع أعضاء المهن الطبية المستحقين، وفقًا لضوابط التقييم المعتمدة.

ويتمثل المحور الثاني في زيادة مكافآت النبطشيات والسهر والمبيت بنسب متفاوتة تصل إلى نحو 47%، بما يستهدف تحسين المقابل المالي للعاملين الذين يتحملون أعباء العمل بنظام النوبتجيات وساعات العمل الممتدة داخل المنشآت الصحية.

الصحة ترد على الانتقادات: العبرة بإجمالي الدخل الشهري

وفيما يتعلق بالانتقادات التي أُثيرت بشأن قيمة بعض الزيادات، أوضح عبد الغفار أن تقييم الأثر المالي للقرارات الجديدة لا ينبغي أن يعتمد على قيمة النبطشية الواحدة بصورة منفصلة، وإنما يجب النظر إلى إجمالي ما يحصل عليه العامل في نهاية الشهر.

وأشار إلى أن إضافة حافز أداء بقيمة 750 جنيهًا شهريًا تمثل مصدر دخل إضافيًا للعاملين المستحقين، إلى جانب الزيادة المقررة في مكافآت النبطشيات والسهر والمبيت، والتي تصل في بعض الحالات إلى نحو 40% وفقًا لطبيعة الاستحقاق، بما ينعكس على إجمالي الدخل الشهري.

وأكد أن احتساب مختلف عناصر الحزمة المالية معًا يوضح حجم التحسن الذي سيطرأ على دخول العاملين، بدلًا من تقييم كل بند من بنود الزيادة بمعزل عن بقية المزايا المقررة.

حوافز نوفمبر ليست آخر زيادة للعاملين بالصحة

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أن الحوافز الجديدة تمثل بداية لمسار تصاعدي لتحسين دخول العاملين بالقطاع الصحي، وليست سقفًا نهائيًا ستتوقف عنده جهود الدولة في هذا الملف، موضحًا أن الحكومة تتحرك بصورة تدريجية لتحقيق المزيد من تطلعات العاملين وتحسين أوضاعهم.

موعد تطبيق الزيادات المالية الجديدة

وحسم عبد الغفار الجدل بشأن موعد الاستفادة من الحزمة الجديدة، موضحًا أن تطبيق القرارات يبدأ فور نشرها في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر نشرها في اليوم التالي للمداخلة، بما يتيح دخول الزيادات حيز التنفيذ اعتبارًا من مرتب شهر نوفمبر.

وأكد أن العاملين سيلاحظون أثر الحزمة المالية الجديدة عند احتساب حافز الأداء الشهري ومكافآت النبطشيات والسهر والمبيت، مشددًا على أن تحسين دخول أعضاء المهن الطبية سيظل أحد المسارات الرئيسية لجهود تطوير القطاع الصحي والاستثمار في كوادره البشرية.