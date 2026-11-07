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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي مالاوي.. صلاح ومرموش وحمزة عبد الكريم في الهجوم

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

تترقب جماهير الكرة المصرية إعلان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، القائمة الرسمية للفراعنة استعدادًا لمواجهتي مالاوي، المقرر إقامتهما يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

ومن المنتظر أن تشهد القائمة تواجد عدد من العناصر الأساسية، في مقدمتهم محمد صلاح قائد المنتخب، وعمر مرموش، إلى جانب مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب، في إطار استعدادات الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

وجاءت القائمة المتوقعة لمنتخب مصر كالتالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي.

- خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح، كريم حافظ، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، عمر فايد، رامي ربيعة.

- خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه.

- خط الهجوم: محمود ممدوح، محمد صلاح، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، حمزة عبد الكريم.

ومن المقرر أن يكشف حسام حسن عن القائمة النهائية لمنتخب مصر غدًا الأحد، تمهيدًا لبدء الاستعدادات لمواجهتي مالاوي، وسط طموحات بمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق أهداف المنتخب في مشوار التصفيات.

حسام حسن منتخب مصر مالاوي كأس الأمم الإفريقية 2027

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