بعد اعتزال رونالدو وميسي.. من الأقرب لاعتلاء عرش هدافي المنتخبات عبر التاريخ؟

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تربعه على عرش هدافي المنتخبات الوطنية عبر تاريخ كرة القدم بعدما أنهى مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال برصيد 146 هدفا ليحافظ على صدارة القائمة متفوقا على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 126 هدفا.

وتضم قائمة أفضل الهدافين الدوليين مجموعة من أبرز أساطير اللعبة الذين نجحوا في ترك بصمات استثنائية مع منتخبات بلادهم من بينهم الإيراني علي دائي والهندي سونيل تشيتري والبلجيكي روميلو لوكاكو والإنجليزي هاري كين وفقا لتقرير شبكة "Planet Football" العالمية.

رونالدو وميسي في صدارة الهدافين التاريخيين

ويتصدر كريستيانو رونالدو القائمة بعدما سجل 146 هدفا خلال 234 مباراة دولية بقميص البرتغال، ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف والمشاركات الدولية على مستوى منتخبات الرجال.

ويأتي ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 126 هدفا خلال 208 مباريات مع منتخب الأرجنتين بعدما قاد بلاده للتتويج بكأس العالم 2022 ولقبي كوبا أمريكا عامي 2021 و2024.

علي دائي وتشيتري ولوكاكو ضمن الكبار

ويحتل الإيراني علي دائي المركز الثالث برصيد 108 أهداف خلال 148 مباراة دولية بعدما ظل لفترة طويلة صاحب الرقم القياسي العالمي قبل أن يتجاوزه رونالدو وميسي.

ويأتي الهندي سونيل تشيتري رابعا برصيد 95 هدفا في 157 مباراة يليه البلجيكي روميلو لوكاكو في المركز الخامس بعدما سجل 94 هدفًا خلال 135 مباراة دولية ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا.

ليفاندوفسكي وهاري كين يطاردان الأرقام القياسية

ويظهر البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز السادس برصيد 92 هدفا خلال 170 مباراة دولية، بينما يحتل الإنجليزي هاري كين المركز السابع بعدما وصل إلى 91 هدفا في 125 مباراة، ليواصل تعزيز رقمه باعتباره الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا.

وفي المركز الثامن، يأتي الماليزي مختار دهاري برصيد 89 هدفا خلال 142 مباراة دولية بينما يحتل الإماراتي علي مبخوت المركز التاسع برصيد 85 هدفا في 115 مباراة، بعدما أنهى مشواره الدولي عام 2024.

ويختتم المجري الأسطوري فيرينك بوشكاش قائمة العشرة الأوائل برصيد 84 هدفا خلال 89 مباراة دولية بعدما مثل منتخبي المجر وإسبانيا ليظل اسمه حاضرا بين أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم.

قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ المنتخبات الوطنية:

كريستيانو رونالدو – البرتغال – 146 هدفا.

ليونيل ميسي – الأرجنتين – 126 هدفا.

علي دائي – إيران – 108 أهداف.

سونيل تشيتري – الهند – 95 هدفا.

روميلو لوكاكو – بلجيكا – 94 هدفا.

روبرت ليفاندوفسكي – بولندا – 92 هدفا.

هاري كين – إنجلترا – 91 هدفا.

مختار دهاري – ماليزيا – 89 هدفا.

علي مبخوت – الإمارات – 85 هدفا.

فيرينك بوشكاش – المجر وإسبانيا – 84 هدفا.