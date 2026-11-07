مصر والصومال تؤكدان رفض الإجراءات الأحادية والتمسك بوحدة الأراضي الصومالية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٧ نوفمبر، ب عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، خلال المشاركة في أعمال الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، المنعقدة بالعاصمة الليبية طرابلس، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات وخاصة التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري، حيث أكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها، مجدداً التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وصون مؤسساتها الوطنية، مشدداً على الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادتها.

في سياق متصل، تبادل الوزيران الرؤي حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدين على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، وشدد الوزير عبد العاطي على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والبناء على مخرجات قمة العلمين التشاورية التي نظمتها مصر شهر أكتوبر الماضي في إطار دعم جهود السلم والاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة.