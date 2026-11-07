وزير الخارجية ونظيره التونسي يبحثان التطورات الإقليمية

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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اعتزازهما بخصوصية العلاقات المصرية التونسية والروابط التاريخية والشعبية الراسخة بين البلدين .

جاء ذلك خلال لقاء وزيري خارجية البلدين اليوم على هامش المشاركة في أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن الوزيرين أعربا عن حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات المصرية التونسية في شتي المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وليبيا والسودان، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتشاور إزاء الأزمات التي تشهدها المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.

كما تطرقا لسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القارة الإفريقية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين لدعم جهود التنمية وتعزيز التعاون جنوب– جنوب، فضلًا عن مواصلة التنسيق في المحافل الإفريقية والدولية بما يخدم مصالح الدول والشعوب الإفريقية.