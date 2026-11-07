بيلينجهام يتوج بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا فوز نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أكتوبر الماضي، بعد المستويات المميزة التي واصل تقديمها بالقميص الملكي.

وحسم بيلينجهام الجائزة الفردية بفضل تصويت جماهير الميرينجي، ليواصل بدايته القوية والاستثنائية في موسمه الأول داخل قلعة “سانتياجو برنابيو”، مؤكدًا قيمته بوصفه أحد أهم ركائز الفريق.

شهد شهر أكتوبر ظهورًا لافتًا للنجم الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، حيث لعب دورًا حاسمًا في مواجهات معقدة، وكان صاحب البصمة الأبرز في حسم النتيجة خلال لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة، بجانب تأثيره الفني الكبير في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وقدم بيلينجهام تمريرة حاسمة خلال مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، ولكنه بعيدًا عن المساهمات، نجح في صنع الفارق بتحركاته في عمق الهجوم وخط الوسط، ما جعله يحظى بثقة جماهيرية جارفة وضعته سريعًا في مقدمة نجوم الليجا هذا الموسم.