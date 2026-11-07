حي شرق الإسكندرية يرفع 567 طنًا من المخلفات والقمامة

كثّف حي شرق الإسكندرية حملاته الميدانية لرفع القمامة ومخلفات الهدم والأتربة من الشوارع والميادين، في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، والتعامل الفوري مع بؤر تراكم المخلفات بمختلف قطاعات الحي.

تفاصيل الحملات

وأسفرت الحملات عن رفع نحو 567 طنًا من المخلفات والقمامة، شملت مناطق الإبراهيمية وباكوس وجليم، وعددًا من الشوارع والمناطق الأخرى، إلى جانب تفريغ الحاويات ورفع التراكمات، بالتنسيق مع شركة النظافة.

وأكدت المهندسة إنجي محمد فتحي، رئيس حي شرق الإسكندرية، استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف قطاعات الحي، مع تكثيف أعمال المتابعة والمرور الميداني، والتنسيق المستمر مع شركة النظافة، لمنع عودة التراكمات والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وشددت رئيس الحي على مواصلة الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة البيئية، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة بمختلف مناطق شرق الإسكندرية.