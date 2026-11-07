جنب شاي الشتا .. طريقة عمل كيكة البرتقال

تعد كيكة البرتقال من الاكلات الاساسية التى يمكن تناولها فى فصل الشتاء بجوار كوب الشاي أو المشروب الدافئ فى أى وقت على مدار اليوم ، كما أن مذاقهها شهي لذا ترغب الكثير من النساء فى معرفة كيفية تناولها.

نعرض لكم طريقة عمل كيكة البرتقال من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كيكة البرتقال



2 كوب دقيق

كوب سكر

¾ كوب زيت

1 و1/4 كوب عصير برتقال

3 بيض

ظرف بيكنج باودر

بشر برتقال

ملعقة صغيرة فانيلا

للتزيين

شرائح برتقال

سكر بودرة

2 ملعقة عصير برتقال



طريقة عمل كيكة البرتقال



في بولة اخلطي البيض مع السكر ثم ضعي الزيت والفانيلا

اضيفي عصير البرتقال والبيكنج باودر والدقيق ثم اسكبي الخليط في صنية فرن مبطنة بالسمنة أو ورق الزبدة.

ادخلي كيكة البرتقال الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

اتركي الكيكة حتى تبرد ثم أذيبي السكر البودرة مع عصير البرتقال وزينيها بالجليز وشرائح البرتقال المكرمل وتقدم مع الشاي أو المشروب الدافئ فى الشتاء وبالهنا والشفا.