فلسطين تدين الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بجمهورية مصر العربية وأسفر عن استشهاد ضابطين من القوات المسلحة المصرية أثناء أداء واجبهما الوطني.

وأعربت الوزارة في بيان وزعته سفارة فلسطين بالقاهرة اليوم عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة، حكومة وشعبا، ولأسرتي الشهيدين وذويهما، مؤكدة تضامن دولة فلسطين ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وسائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.



