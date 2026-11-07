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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتفقد أجنحة "القومية للبريد" و"تنظيم الاتصالات" خلال جولته بمعرض القاهرة للتكنولوجيا

مؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط
مؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط
أ ش أ

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، في أثناء جولته اليوم بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cair ICT، أجنحة الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.

وفي أثناء زيارته لجناح الهيئة القومية للبريد، استعرضت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أمام رئيس مجلس الوزراء، أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية التي يقدمها البريد المصري، والتي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والمالية والبريدية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار التكنولوجي وسهولة الاستخدام والأمان.

وفي ضوء ذلك، أشارت داليا الباز إلى خدمة "بريدي" التي تمثل الجيل الجديد من المراسلات الرسمية، وتقدم بديلًا رقميًا لخدمات البريد المسجل والبريد المسجل بعلم الوصول من خلال إتاحة إرسال واستقبال المراسلات والمستندات الرسمية إلكترونيًا، مع التحقق من هُويّة المرسِل والمرسَل إليه، وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام، وتوفير أدلة رقمية موثوقة على عمليات التسليم، بما يضمن حماية محتوى المراسلات ومرفقاتها من التلاعب أو التعديل غير المصرح به.

وتسهم الخدمة في اختصار الوقت والإجراءات، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، مع الحفاظ على الحجية القانونية للمراسلات، بما ييسر تعاملات الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية.

كما استعرضت المزايا والخدمات الإضافية التي يقدمها تطبيق "إيزي باي – Easy Pay" الذي يوفر للمستخدمين مجموعة متكاملة من الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، موضحةً التطوير الذي شهدته خدمة "وصلها"، المتخصصة في خدمات الشحن والتوصيل وخدمات التجارة الإلكترونية التي تعتمد على توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية، لتطوير عمليات إدارة الشحنات وتتبعها وتحسين كفاءة عمليات التوصيل.

وأشارت إلى إطلاق خدمة "Visa Plus" ضمن الحلول المقدمة لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية الإلكترونية، كما تم استعراض الإمكانات الفنية والتكنولوجية المتطورة التي تمتلكها مطابع البريد المصري.

وشملت جولة رئيس مجلس الوزراء كذلك، تفقد جناح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث استعرض المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أبرز إنجازات وخدمات الجهاز خلال الفترة الماضية، كإطلاق خدمات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وذلك عبر خدمتَي "اطمّن" و"اطمّن على الآخر"، ومنظومة حوكمة خطوط ومحافظ المحمول، باعتبارها إحدى تطبيقات الهوية الرقمية الموحدة، ومنظومة مزادات الأرقام لتخصيص الأرقام المميزة عبر المزادات الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات بالمدن والمجتمعات الذكية والمستدامة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وتطوير منظومة مراقبة الطيف الترددي.

كما أوضح أهم المبادرات التي يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطلاقها خلال العام المقبل، كالمركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني في الربع الأول من عام 2027، ومركز طوارئ الشبكات، الذي سيتم افتتاحه خلال النصف الأول من 2027 بمدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة.

وتضمنت الجولة زيارة جناح الشركة المصرية للاتصالات؛ حيث استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى عرض تقديمي قدمه المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، تناول جهود تطوير البنية التحتية المحلية والدولية، والتوسع في الكابلات البحرية، إلى جانب قدرات الشركة في مجال مراكز البيانات وفقًا للمعايير العالمية، بما يسهم في استقطاب كبرى الشركات العالمية للاعتماد على مراكز بيانات الشركة وشبكتها الدولية في تشغيل بنيتها الرقمية وتبادل البيانات عالميًا، ويعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا لحركة البيانات.

كما شمل العرض خطط الشركة للتوسع في شبكات الألياف الضوئية حتى المنازل، وتحسين خدمات الإنترنت، إلى جانب تقديم حلول رقمية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، لدعم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، ومن بينها التعليم والصحة.

التحول الرقمي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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