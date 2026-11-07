محافظ القاهرة: خطة انتشار سريع لفرق الطوارئ والمعدات لمواجهة تجمعات مياه الأمطار

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، أن جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء رفعوا درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار كما تم توزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وقال المحافظ - في بيان اليوم - أن هناك تواصلا مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وغرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين خاصة بأماكن تجمع المياه لإزالتها على الفور .

وأضاف أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط هاتفية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار الساعة وإخطار كافة الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لحدوث أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تنفيذ خطة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ بشوارع العاصمة لمواجهة أي تجمع مياه في أي موقع بالتنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي، وشركة مياه القاهرة، وهيئة النظافة، والحماية المدنية، وشرطة المرافق لتنفيذ خطة المحافظة التي تم وضعها.