لأول مرة.. دخول الغاز الطبيعي منطقة السماح بقرية نفيا بمركز طنطا

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، موقع تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة السماح بقرية نفيا بمركز طنطا، في خطوة تشهد دخول خدمة الغاز الطبيعي إلى المنطقة لأول مرة، استجابةً لمطالب الأهالي وحرصًا على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور عادل داود، رئيس مركز ومدينة طنطا.

توجيهات محافظ الغربية

واطّلع المحافظ على الأعمال الجاري تنفيذها، والتي تشمل مد شبكة للغاز الطبيعي بطول 5 كيلومترات، بما يسهم في خدمة نحو 1000 أسرة بالمنطقة، وتوفير مصدر طاقة آمن ومريح للأهالي، وإنهاء معاناتهم في الحصول على احتياجاتهم من مصادر الطاقة التقليدية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة السماح يأتي استجابة مباشرة لمطالب الأهالي، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحويل مطالبهم إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يحقق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ أن العمل في مختلف القطاعات يستهدف مصلحة أهالينا في المقام الأول، وأن تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية بقرى وعزب المحافظة يمثل أولوية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للتوسع في توصيل المرافق والخدمات للمناطق التي تحتاج إليها.

تحسين خدمات المواطنين

وتقدم أهالي منطقة السماح بالشكر لمحافظ الغربية على الاستجابة لمطالبهم وبدء تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة بالمنطقة، معربين عن سعادتهم بهذه الخطوة التي طال انتظارها، ومؤكدين أن دخول الخدمة سيسهم في تخفيف الأعباء عن أسرهم وتوفير خدمة أساسية تسهل حياتهم اليومية.