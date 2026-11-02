بعد فحص الطعون.. إعلان القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة طنطا الأهلية

أعلن مجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية، القائمة النهائية للسادة المقبول ترشحهم لشغل منصب رئيس الجامعة، وذلك بعد فحص الطعون المقدمة على القائمة المبدئية خلال المدة القانونية المقررة لذلك، واستكمال الإجراءات وفقًا للقرار الوزاري رقم 2217 لسنة 2026، والقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

تفاصيل الواقعة

وضمت القائمة النهائية، مرتبةً حسب أسبقية التقدم، كل من:

1. مجدي عبدالرؤوف الجوهري سبع.

2. مصطفى سليمان عبدالفتاح القاضي.

3. لطفي إبراهيم سيد أبو سالم.

4. هشام أحمد توفيق جبر.

5. محمد طلعت فهيم سيد أحمد.

6. أمجد عبدالرؤوف فرحات متولي.

7. حمدي أحمد عبدالعزيز أحمد.

8. محمد لبيب راغب سالم.

9. رمضان السيد أحمد معن.

10. ولاء أحمد السيد محمد نور.

11. نهلة السيد الشاذلي عمران.

12. حسين محمد فتحي عثمان.

13. شهيرة سيد حسن شرف الدين.

14. ممدوح ناصف أبوالفتوح المصري.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن المقرر استكمال الإجراءات المنظمة لاختيار رئيس الجامعة وفقًا للقواعد والضوابط التي يعلنها المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

وللاطلاع على التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لجامعة طنطا الأهلية:

https://tnu.edu.eg