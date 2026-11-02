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أحمد جلال يكشف كواليس تهنئة رئيس اللجنة الأولمبية لأوناش رفع الأثقال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال يكشف كواليس تهنئة رئيس اللجنة الأولمبية لأوناش رفع الأثقال

عبد الرحمن يونس
عبد الرحمن يونس
نورهان عادل

كشف الصحفي والناقد الرياضي أحمد جلال عن تفاصيل احتفاء وتهنئة المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، للبطل عبد الرحمن يونس بعد تتويجه التاريخي في بطولة العالم لرفع الأثقال بالصين.  

وكتب أحمد جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:  

ياسر إدريس يهنئ البطل يونس ويحتفي بأوناش مصر  
في مشهد يجسد روح الأسرة الأولمبية، وحرص القيادة الرياضية على احتضان أبطال مصر في مختلف الألعاب، حرص المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تهنئة البطل عبد الرحمن يونس، صاحب الإنجاز العالمي الاستثنائي في بطولة العالم لرفع الأثقال بالصين، مؤكدا أن فرحة مصر بأبطالها لا تعرف لعبة بعينها، وأن كل إنجاز يرفع علم الوطن يستحق الاحتفاء 
والتقدير.  
وحرص إدريس على الإشادة بما قدمه يونس من أداء استثنائي، بعدما نجح في تحطيم الرقم القياسي العالمي والتتويج بذهبيتي الكلين والنطر والمجموع،

و أضاف إلى جانب فضية الخطف، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الأوناش المصرية، ويؤكد قدرة أبطال مصر على مقارعة كبار العالم واعتلاء منصات التتويج.  
ولم تتوقف تهنئة رئيس اللجنة الأولمبية عند البطل صاحب الإنجاز، بل امتدت لتشمل المنظومة التي تقف خلف هذا النجاح، حيث وجه التهنئة إلى المحاسب محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، ومجلس إدارته، والجهاز الفني بقيادة الخبير علاء حسن كامل والكابتن محمد حسني، تقديرا لما يبذلونه من جهد وعمل متواصل في إعداد الأبطال 
وصناعة الإنجازات

وأكد إدريس أن ما تحقق هو ثمرة سنوات من العمل والتخطيط والمتابعة، مشيدا بالدور الذي تقوم به أسرة رفع الأثقال المصرية في استعادة مكانة اللعبة عالميا، ومواصلة تقديم أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة تليق بتاريخها الأولمبي

وتعكس مبادرة إدريس بالتهنئة والاحتفاء بالإنجاز معنى أوسع لدوره على رأس اللجنة الأولمبية المصرية فالمسئولية الرياضية لا تتوقف عند لعبة أو اتحاد، ولا تقتصر على أبطال بعينهم، وإنما تمتلك إلى كل من يحمل اسم مصر في المحافل الدولية، ويصنع إنجازا يستحق أن يجد من يسانده 
ويحتفي به.

و أختتم فمن منصات رفع الأثقال إلى ميادين المنافسة الأولمبية، تظل رعاية الأبطال والوقوف خلف الاتحادات والاحتفاء بإنجازاتها جزءا أصيلا من الرسالة الأولمبية المصرية».

أحمد جلال ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية عبد الرحمن يونس فيسبوك

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