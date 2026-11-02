برلماني: تطوير منظومة الطلاب الوافدين وتحسين أساليب قبولهم بالجامعات

أشاد النائب الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى مصر 2026، مؤكدًا أهمية ما طرحه بشأن الطلاب الوافدين، ودورهم في دعم العملة الصعبة وتعزيز القوة الناعمة المصرية، فضلًا عن تأثير وجودهم في تحسين ترتيب الجامعات المصرية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات تعكس أهمية هذا الملف وضرورة الاهتمام به وتطويره.

ووجه الدكتور أشرف الشيحى ، في ختام اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن التنسيق الجامعي، الشكر لرئيس الوزراء على اهتمامه بقطاع التعليم وتطويره، مشيدا بوزير التعليم العالي لسعة صدره وتقبله بعض الانتقادات التي طرحها النواب خلال الاجتماع، مثمنًا رؤيته المقنعة لتطوير المنظومة، وجهود قيادات الوزارة وممثلي المجالس ورؤساء القطاعات، واصفًا إياهم بكتيبة عمل متميزة.

وأكد النائب الشيحى أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ستعمل بالتنسيق مع وزير التعليم العالي على تطوير منظومة الطلاب الوافدين، وتحسين أساليب قبول الطلاب بالجامعات، إلى جانب العمل على عدد من الملفات الأخرى التي من شأنها رفع جودة التعليم الجامعي.

وشدد رئيس اللجنة على أهمية بناء منظومة عمل مشتركة بين مجلس النواب، ممثلًا في لجنة التعليم والبحث العلمي، ووزارة التعليم العالي، بما يعزز التعاون بين الجانبين، ويدعم جهود تطوير منظومة التعليم الجامعي والارتقاء بمستوى الجامعات المصرية.