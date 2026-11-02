تردد أنباء صحفية عن رغبة نادي فالنسيا الإسباني في الاستغناء عن اللاعب المالي أليو ديانج خلال يناير المقبل، بعد عدم نجاح تجربته في تحقيق الرهان المنتظر عليه.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن موقف إدارة القلعة الحمراء من إمكانية عودة المالي أليو ديانج، لاعب الفريق السابق والمحترف حاليًا في صفوف فالنسيا الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم تقتصر حكاية هرم السينكي على قيمته التاريخية، بل ارتبط أيضًا بمجموعة من المعتقدات والحكايات الشعبية المتداولة بين بعض الأهالي، إذ تناقل البعض روايات عن اعتقادهم بوجود بركة في المكان، وارتباطه بالشفاء من بعض الأمراض.

ولمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو جراف التالي: