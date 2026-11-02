حكاية مريض أبهر الشرقية.. يختم القرآن كل 3 أيام خلال جلسات الغسيل الكلوي

​"حين يتحول الألم إلى نافذة أمل، ويصبح الابتلاء طريقاً للسكينة.. يسطّر البسطاء أروع آيات الرضا."

​في قصة أبهرت المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ضرب مريض غسيل كلوي من محافظة الشرقية مثالاً حياً في الصبر واليقين؛ حيث لم يمنعه التعب ولا قسوة المرض من جعل أروقة المستشفى واحةً إيمانية، لتتداخل آيات الذكر الحكيم مع أنين المرض، وتتحول رحلته العلاجية إلى قصة إلهام تلامس القلوب.



​قرآنٌ يزيل وحشة المرض

​تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بحالة من التأثر الشديد مع مقطع فيديو لمريض غسيل كلوي بمركز كفر صقر في محافظة الشرقية، وهو يقضي ساعات جلسته العلاجية المنهكة في تلاوة القرآن الكريم.



​وفي لقاء إنساني جمع المحافظ بالمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أثناء زيارة مفاجئة لمستشفى كفر صقر المركزي لمتابعة الخدمة الطبية، كشف المريض عن سر روحه المطمئنة؛ إذ يستغل ساعات الغسيل الكلوي في ختم القرآن الكريم كاملاً كل 3 أيام، مع حرصه الدائم على قراءة سورة البقرة يومياً، مستمداً من كلام الله القوة والصبر لتجاوز مشقة المرض.



​لمسة وفاء ودعاء للوطن

​لمس المحافظ خلال حواره مع المريض روح الإيمان العالية التي يتمتع بها، فبادله التقدير بأن طمأنه وطلب منه الدعاء لمصر وأهلها الطاهرين عقب كل ختمة قرآنية.



​وفي استجابة سريعة وفورية، أمر محافظ الشرقية بتوفير كرسي متحرك للمريض، لتسهيل تنقله وحركته أثناء قدومه للمستشفى، مؤكدًا أهمية الرعاية الإنسانية المباشرة للمرضى، والإنصات لاحتياجاتهم وتذليل كافة العقبات للتخفيف من رحلة علاجهم.