مش طبيعي.. عماد متعب يعلق على أسلوب الأهلي تحت قيادة عموتة

انتقد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، الأداء الذي يقدمه الفريق تحت قيادة المدرب الحسين عموتة، مؤكدًا أن الاعتماد على التراجع الدفاعي واللعب تحت ضغط المنافس لا يتناسب مع طبيعة النادي الأهلي وطموحات جماهيره.

وقال متعب، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»: «واضح إننا لازم نأقلم نفسنا إن الأهلي طول السنة مع عموتة هيلعب تحت الكورة، لكن ده مش طبيعي في الأهلي، مش طبيعي».

ويأتي حديث متعب بالتزامن مع مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، ليحصد أول 3 نقاط ويتصدر مجموعته، كما حقق الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وتُنقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر قناة «أون سبورت»، الناقل لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر.