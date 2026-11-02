شباب الزمالك لا يستغلون الفرصة.. إسلام صادق يعلق على السقوط أمام دجلة



علق الإعلامي إسلام صادق على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام وادي دجلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وانتقد إسلام صادق أداء لاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أن العناصر الشابة لم تستغل الفرصة التي حصلت عليها للمشاركة في البطولة، كما أبدى علامات استفهام بشأن مستوى عدد من اللاعبين.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شباب الزمالك لا يستغل الفرصة في كأس العاصمة ويخسر للمرة الثانية أمام دجلة بهدف مقابل لا شيء.. وعلامة استفهام على أداء كايد وشيكو والجفالي».

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة أمام وادي دجلة بهدف دون مقابل، بعدما سجل آسر هاني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، ليحصد فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى، بينما ظل الزمالك دون رصيد من النقاط في المركز الأخير، بعد خسارته أول مباراتين في البطولة.

وتضم المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر أندية الزمالك ووادي دجلة وزد والاتحاد السكندري وطلائع الجيش.