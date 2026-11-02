قطع المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات.. اعرف الأماكن وموعد عودة الضخ

يترقب سكان عدد من مناطق محافظة الجيزة انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير وصيانة تستهدف رفع كفاءة شبكات المياه وتحسين مستوى الخدمة، حيث تبدأ فترة الانقطاع في تمام الساعة 12 منتصف ليل الاثنين 2 نوفمبر 2026، وتستمر حتى السادسة صباح الثلاثاء 3 نوفمبر.

وتتضمن الأعمال المقرر تنفيذها تركيب صمامات تحكم جديدة وإجراء تعديلات وتجديدات على بعض الخطوط الرئيسية، في إطار تحديث البنية التحتية للشبكة وتحسين قدرتها على تنظيم تدفقات المياه وضمان استقرار الخدمة.

خريطة المناطق المتأثرة بقطع المياه في الجيزة

بحسب المناطق التي يشملها الانقطاع، تتأثر أجزاء من نطاق المحافظة، وتحديدًا:

شارع البحر الأعظم وجميع متفرعاته، في المسافة الممتدة من المنيب حتى شارع مستشفى الرمد.

شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته.

ومن المقرر استئناف ضخ المياه عقب الانتهاء من الأعمال الفنية، وفق الجدول الزمني المحدد، مع العمل على إعادة تشغيل الشبكة بالمعدلات الطبيعية.

رقم الخط الساخن لطلب سيارات المياه بالجيزة

لتقليل تأثير انقطاع المياه على المواطنين، يجري توفير سيارات محملة بمياه نقية صالحة للشرب داخل المناطق المتضررة، طوال فترة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير.

وخصصت شركة المياه الخط الساخن 125 لاستقبال طلبات المواطنين المتعلقة بتوفير سيارات المياه، إلى جانب الرد على الاستفسارات والبلاغات الخاصة بانقطاع الخدمة.

ويُنصح سكان المناطق المحددة بتوفير احتياجاتهم الضرورية من المياه قبل بدء موعد الانقطاع، خاصة المنشآت الخدمية التي تعتمد على المياه بصورة مستمرة.

جولة ميدانية لمتابعة محطات الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى

وعلى صعيد آخر، شهدت منظومة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى متابعة ميدانية لأعمال التشغيل بمحطتي معالجة البركة ورفع صرف الخصوص الجديدة، حيث أجرى المهندس عادل حسن زكي، رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، جولة تفقدية لمراجعة كفاءة المعدات والإمكانات الفنية والتشغيلية بالمحطتين.

واستهدفت الجولة الوقوف على مستوى الأداء داخل المحطتين، ومتابعة دورهما في استقبال مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها بمناطق شرق القاهرة، بما يضمن استمرار عمل المنظومة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

معلومات عن محطة معالجة البركة وطاقتها التشغيلية

وتعد محطة معالجة البركة من المحطات الرئيسية بمنظومة الصرف الصحي، وتقع شمال شرق القاهرة الكبرى بالقرب من مدينة السلام، وتمتد خدماتها لتشمل مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس والزيتون والمطرية وغيرها من المناطق المجاورة.

وتصل المساحة الإجمالية للمحطة إلى 395 فدانًا، منها 95 فدانًا مخصصة لمنشآت وأعمال المعالجة، بينما تشغل أحواض تجفيف الحمأة مساحة 300 فدان.

وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة نحو 550 ألف متر مكعب يوميًا، في حين يصل معدل التشغيل الحالي إلى قرابة 500 ألف متر مكعب يوميًا، وتستفيد من خدماتها أعداد تقدر بنحو 2.5 مليون نسمة.

كيف تعمل منظومة المعالجة الثنائية بمحطة البركة؟

تعتمد محطة البركة على نظام المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي، والذي يمر بمراحل مختلفة للتعامل مع المياه قبل استكمال عمليات المعالجة المطلوبة.

وبدأ تشغيل المرحلة الأولى، المختصة بالمعالجة الابتدائية، خلال نوفمبر 1990، ثم أضيفت المرحلة الثانية الخاصة بالمعالجة البيولوجية، ودخلت الخدمة في مارس 1998.

وللتعامل مع كميات المياه التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمحطة، جرى توفير مسارات بديلة لنقل التصرفات الزائدة إلى محطة معالجة الجبل الأصفر، من خلال ثلاثة مجمعات رئيسية يصل قطر كل منها إلى 1800 مم، بما يتيح توزيع الأحمال التشغيلية ودعم استمرارية عمليات المعالجة.