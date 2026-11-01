دون غسالة.. طريقة تنظيف المخدات من الإصفرار والروائح الكريهة في 5 خطوات

مع الاستخدام اليومي، تتعرض مخدات النوم لتراكم العرق والدهون الطبيعية التي يفرزها الشعر والبشرة، فضلًا عن الأتربة والغبار، وهو ما يؤدي بمرور الوقت إلى ظهور بقع صفراء على الأقمشة وانبعاث روائح غير محببة، تجعل الوسائد بحاجة إلى التنظيف والتجديد.

ولا يشترط تنظيف المخدات وضعها داخل الغسالة، خاصة أن بعض أنواع الحشوات قد تتأثر بالغسيل الآلي أو تفقد شكلها نتيجة تعرضها للمياه والعصر، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بالتنظيف اليدوي باستخدام أدوات ومنظفات بسيطة متوفرة في المنزل.

وفي هذا السياق، استعرض موقع «Times of India» مجموعة من الطرق العملية التي تساعد على غسل المخدات يدويًا والتخلص من البقع والروائح المتراكمة عليها، من خلال 5 خطوات أساسية.

1- ابدئي بتحديد نوع المخدة وإزالة الأتربة

قبل البدء في تنظيف الوسائد، من الضروري الاطلاع على تعليمات العناية المدونة على الملصق، للتأكد من نوع الحشوة الداخلية، سواء كانت قطنية أو من الألياف الصناعية «الفايبر» أو الميموري فوم، ومعرفة مدى تحملها للماء.

بعد ذلك، انزعي أغطية المخدات واغسليها بشكل منفصل، ثم انفضي الوسائد جيدًا في الهواء الطلق للتخلص من الغبار والأتربة العالقة بها، فهذه الخطوة تساعد على تقليل الأوساخ قبل البدء في استخدام الماء والمنظفات.

2- استخدمي بيكربونات الصوديوم لإزالة الاصفرار

تُعد البقع الصفراء من أبرز المشكلات التي تظهر على مخدات النوم، وغالبًا ما ترتبط بتراكم العرق وإفرازات الدهون الطبيعية، ويمكن البدء بمعالجتها قبل غسل الوسادة بالكامل.

وللتخلص منها، اخلطي بيكربونات الصوديوم مع كمية صغيرة من الماء حتى تحصلي على عجينة، ثم وزعيها على أماكن الاصفرار واتركيها لمدة 20 دقيقة، وبعدها استخدمي فرشاة ناعمة لإزالة البقع برفق.

ويمكن أيضًا الاستعانة بقطرات من سائل التنظيف اللطيف أو كمية محدودة من الخل الأبيض للبقع الصعبة، مع تجنب استخدام الكلور والمبيضات القوية التي قد تضر بالأقمشة وتؤثر على لونها.

3- اغسلي المخدات يدويًا دون فرك الحشوة

للحصول على نتيجة جيدة، جهزي حوضًا عميقًا أو وعاءً واسعًا، واملئيه بالماء الفاتر مع إضافة مقدار قليل من سائل الغسيل اللطيف، ثم ضعي الوسادة داخله حتى تتشرب المياه والمنظف.

اضغطي على المخدة باستخدام يديكِ بحركات هادئة ومتكررة، مع التركيز على المناطق الأكثر اتساخًا، ويمكن تركها منقوعة لمدة 20 دقيقة حتى يساعد المنظف على تفكيك الأوساخ المتراكمة.

ويُفضل الابتعاد عن الفرك القوي أو استخدام القوة أثناء التنظيف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تكتل الحشوة الداخلية أو التأثير على شكل الوسادة، كما يجب عدم عصرها عن طريق الالتواء.

4- تخلصي من بقايا المنظفات والروائح بالشطف الجيد

بعد الانتهاء من الغسيل، تخلصي من المياه المستخدمة واستبدليها بماء نظيف، ثم اضغطي على الوسادة عدة مرات حتى تختفي الرغوة وبقايا الصابون الموجودة داخلها.

وتساعد عملية الشطف المتكرر على منع بقاء آثار المنظفات داخل الأنسجة، والتي قد تؤثر على ملمس المخدة بعد جفافها.

ويمكن إضافة القليل من الخل الأبيض إلى مياه الشطف الأخيرة للمساعدة على تقليل الروائح العالقة، ثم ابدئي في التخلص من المياه الزائدة بالضغط الخفيف على الوسادة بين يديكِ، أو لفها داخل منشفة جافة لامتصاص أكبر قدر ممكن من الرطوبة، دون عصرها أو ليّها.

5- اهتمي بتجفيف المخدات لمنع ظهور العفن

لا تنتهي عملية تنظيف المخدات بمجرد الانتهاء من غسلها، إذ يحتاج التجفيف إلى عناية خاصة حتى لا تتراكم الرطوبة داخل الحشوة، وتتسبب في ظهور العفن أو عودة الروائح الكريهة.

ضعي الوسائد في مكان مفتوح جيد التهوية، ويفضل أن يكون معرضًا لأشعة الشمس إذا كانت تعليمات العناية تسمح بذلك، مع تقليبها كل فترة لضمان وصول الهواء إلى جميع جوانبها.

ومن المهم أيضًا التربيت على الوسادة برفق أثناء التجفيف، للمساعدة في تفكيك تكتلات الحشوة واستعادة شكلها الطبيعي، مع عدم إعادتها إلى السرير إلا بعد التأكد من جفافها تمامًا من الداخل والخارج.

وقد تستغرق هذه العملية يومًا أو يومين وفقًا لنوع الحشوة ودرجة الرطوبة، لذلك لا ينبغي التسرع في استخدام المخدة قبل اكتمال جفافها.