حجز المتحف المصري الكبير بـ500 ألف جنيه.. الأسعار والشروط

أعلن مجلس إدارة المتحف المصري الكبير قائمة جديدة للرسوم المقررة لفتح قاعات العرض أمام الزيارات الخاصة خارج مواعيد العمل الرسمية؛ إذ تصل تكلفة إتاحة القاعات الرئيسية وقاعة الملك توت عنخ آمون ومتحف مراكب الملك خوفو معًا إلى 500 ألف جنيه، مقابل زيارة مدتها 3 ساعات وبحد أقصى 50 زائرًا، وهو ما دفع المهتمين بزيارة المتحف إلى البحث عن أسعار حجز القاعات وشروط تنظيم الزيارات الخاصة، إلى جانب أسعار التذاكر العادية والفئات المعفاة من رسوم الدخول.

وتختلف رسوم الزيارات الخاصة بحسب القاعات المطلوب فتحها، ومدة الزيارة، والعدد المسموح به من الزائرين، ولا تقتصر التكلفة على رسوم إتاحة القاعات، بل يُضاف إليها سعر تذاكر الدخول المقررة، مع تحصيل رسوم إضافية عن كل شخص يتجاوز العدد المحدد للمجموعة.

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كم تبلغ أسعار حجز قاعات المتحف المصري الكبير خارج مواعيد العمل؟

حدد القرار الصادر عن مجلس إدارة المتحف المصري الكبير رسومًا مختلفة لفتح قاعات العرض الرئيسية وقاعة الملك توت عنخ آمون ومتحف مراكب الملك خوفو، سواء بصورة منفصلة أو مجتمعة، وفق مدد زمنية وأعداد محددة للزائرين.

وجاءت أسعار فتح القاعات خارج مواعيد استقبال الجمهور على النحو الآتي:

250 ألف جنيه: مقابل فتح قاعات العرض الرئيسية لمدة ساعتين، بحد أقصى 50 فردًا.

350 ألف جنيه: مقابل فتح قاعة الملك توت عنخ آمون لمدة ساعتين، بحد أقصى 35 فردًا.

50 ألف جنيه: مقابل فتح متحف مراكب الملك خوفو لمدة ساعة ونصف، بحد أقصى 50 فردًا.

500 ألف جنيه: مقابل فتح قاعات العرض الرئيسية وقاعة الملك توت عنخ آمون ومتحف مراكب الملك خوفو معًا لمدة 3 ساعات، بحد أقصى 50 فردًا.

وتتيح هذه الرسوم تنظيم زيارات خاصة للمجموعات الراغبة في الاستمتاع بمشاهدة مقتنيات المتحف خارج ساعات العمل المعتادة، مع الالتزام بالمدة المحددة والحد الأقصى لعدد المشاركين في كل زيارة.

هل تشمل رسوم حجز قاعات المتحف المصري الكبير تذاكر الدخول؟

لا تقتصر التكلفة المقررة للزيارات الخاصة على رسوم فتح القاعات، إذ يُضاف إليها سعر تذاكر الدخول المقررة للزائرين، وهو ما يعني أن إجمالي تكلفة الزيارة يتكون من رسوم إتاحة القاعات، إلى جانب قيمة التذاكر الخاصة بأفراد المجموعة.

كما نصت الضوابط على تحصيل 5 آلاف جنيه عن كل شخص يتجاوز العدد المحدد للمجموعة، بما يتيح التعامل مع الزيادة في أعداد الزائرين وفق الرسوم المقررة.

ومنح القرار وزير السياحة والآثار، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المتحف، سلطة الإعفاء من رسوم الأفراد الإضافيين وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، كما منح الرئيس التنفيذي للهيئة صلاحية تخفيض هذه الرسوم بنسبة لا تتجاوز 50%.

وبذلك تتضمن الضوابط أكثر من مستوى للتعامل مع الزيارات الخاصة، سواء من حيث رسوم فتح القاعات، أو تكلفة التذاكر، أو الرسوم الإضافية المرتبطة بتجاوز العدد المسموح به، مع إتاحة سلطات الإعفاء والتخفيض وفق الصلاحيات المحددة.

ما أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير للعرب والأجانب؟

تختلف أسعار تذاكر الدخول العادية إلى المتحف المصري الكبير بحسب جنسية الزائر، وما إذا كان مقيمًا في مصر، إلى جانب الفئة العمرية، وتأتي الأسعار المعلنة للزائرين العرب والأجانب على النحو الآتي:

البالغون: 1830 جنيهًا.

الطلاب: 920 جنيهًا.

الأطفال: 920 جنيهًا.

أما العرب والأجانب المقيمون في مصر، فتختلف أسعار التذاكر الخاصة بهم، وجاءت وفق الفئات الآتية:

البالغون: 920 جنيهًا.

الطلاب: 460 جنيهًا.

الأطفال: 460 جنيهًا.

وتوضح هذه الأسعار وجود اختلاف بين تذاكر الزائرين العرب والأجانب بوجه عام، وتذاكر المقيمين منهم داخل مصر، مع استمرار تقسيم الأسعار بحسب الفئة العمرية، سواء للبالغين أو الطلاب أو الأطفال.

كيف يمكن حجز تذاكر المتحف المصري الكبير إلكترونيًا؟

يمكن للراغبين في زيارة المتحف المصري الكبير حجز تذاكر الدخول من خلال الموقع الرسمي للمتحف، عبر بوابة الحجز الإلكتروني، دون الحاجة إلى الاعتماد على إجراءات الحجز التقليدية.

وتبدأ خطوات الحجز بالدخول إلى الموقع الرسمي للمتحف، ثم اختيار موعد الزيارة والفترة الزمنية المناسبة، وتحديد فئة التذكرة المطلوبة، سواء للبالغين أو الطلاب أو الأطفال، وفقًا للفئة التي ينتمي إليها الزائر.

وبعد ذلك، يتعين إدخال البيانات المطلوبة واستكمال إجراءات الدفع إلكترونيًا، حتى يتم الانتهاء من عملية الحجز، وتتيح هذه الآلية للراغبين في الزيارة تحديد الموعد المناسب لهم مسبقًا، مع مراعاة اختلاف أسعار التذاكر بحسب الجنسية والإقامة والفئة العمرية.

من الفئات المعفاة من رسوم دخول المتحف المصري الكبير؟

تتضمن ضوابط دخول المتحف المصري الكبير إعفاء عدد من الفئات من رسوم التذاكر طوال أيام الأسبوع، وفقًا للشروط المنظمة، وتشمل هذه الفئات الأطفال دون سن السادسة من المصريين وغير المصريين، بشرط مرافقة ولي الأمر.

كما تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة من المصريين والأجانب، مع إعفاء مرافق شخصي واحد، إلى جانب أعضاء المجلس الدولي للمتاحف «ICOM»، والمرشدين السياحيين المصريين المصاحبين للمجموعات، بشرط تقديم كارنيه إرشاد سياحي سارٍ.

وتوجد فئات أخرى تستفيد من الإعفاء في أيام منتصف الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت الهوية أو الصفة للاستفادة من الإعفاء.

وتضم هذه الفئات العاملين بوزارة السياحة والآثار، وأسر الشهداء والمحاربين القدماء، والصحفيين والإعلاميين المعتمدين لدى الوزارة، إلى جانب السفراء المعتمدين في مصر وزوجاتهم.

هل تشمل إعفاءات المتحف المصري الكبير أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات؟

تمتد الإعفاءات المقررة إلى أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات الحكومية المصرية، ممن يدرسون في مجموعة من التخصصات المرتبطة بالآثار والتاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

ويأتي هذا الإعفاء ضمن الضوابط التي تستهدف إتاحة الفرصة للمتخصصين والدارسين في المجالات ذات الصلة بالتراث والآثار والمتاحف للاستفادة من زيارة المتحف، مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لإثبات الصفة الدراسية أو الوظيفية.

وتشمل التخصصات المستفيدة من الإعفاء الآثار والتاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية، بما يضم عددًا من المجالات العلمية والفنية المرتبطة بطبيعة مقتنيات المتحف ورسالة المؤسسات الثقافية.

ما الرحلات الجماعية المعفاة من رسوم دخول المتحف المصري الكبير؟

تتضمن ضوابط الإعفاء من رسوم الدخول رحلات جماعية محددة، بشرط التنسيق والحجز المسبق من خلال منصة «رحلة» التابعة لوزارة السياحة والآثار، أو بموجب الخطابات الرسمية المعتمدة.

وتشمل هذه الرحلات زيارات المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، مع تحديد مشرف واحد لكل 10 طلاب، بما يضمن تنظيم الزيارات الجماعية ومتابعة الطلاب خلال وجودهم داخل المتحف.

كما تشمل الإعفاءات رحلات دور الأيتام ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا، وبالنسبة نفسها، أي مشرف لكل 10 أطفال.

ولا تقتصر الرحلات الجماعية المعفاة على المؤسسات التعليمية والاجتماعية، إذ تمتد أيضًا إلى رحلات طلاب الجامعات الحكومية المصرية الدارسين في التخصصات الأثرية والفنية والسياحية، دون التقيد بسن محدد.

وتشترط الضوابط التنسيق والحجز المسبق لهذه الرحلات عبر منصة «رحلة» أو من خلال الخطابات الرسمية، بما يضمن تنظيم دخول المجموعات المستفيدة من الإعفاءات وفق الإجراءات المعتمدة.

ما الفرق بين الزيارة الخاصة وتذكرة الدخول العادية للمتحف المصري الكبير؟

يتمثل الفرق الأساسي في أن الزيارة الخاصة تتيح فتح قاعات محددة خارج مواعيد العمل الرسمية، مقابل رسوم تتغير بحسب القاعات والمدة وعدد الزائرين، بينما ترتبط التذكرة العادية بزيارة المتحف وفق مواعيد استقبال الجمهور المعتادة، وتختلف قيمتها بحسب جنسية الزائر وإقامته في مصر وفئته العمرية.

وفي حالة الزيارة الخاصة، قد تصل رسوم فتح القاعات الثلاث الرئيسية وقاعة الملك توت عنخ آمون ومتحف مراكب الملك خوفو معًا إلى 500 ألف جنيه لمدة 3 ساعات وبحد أقصى 50 زائرًا، مع إضافة أسعار تذاكر الدخول، وتحصيل 5 آلاف جنيه عن كل شخص يتجاوز العدد المحدد للمجموعة.

أما التذاكر العادية، فتبدأ أسعارها المعلنة من 460 جنيهًا للطلاب والأطفال من العرب والأجانب المقيمين في مصر، وتصل إلى 1830 جنيهًا للبالغين من الزائرين العرب والأجانب.

وتوفر الضوابط كذلك إعفاءات لفئات محددة من الأفراد والرحلات الجماعية، وفق الشروط والمستندات المطلوبة، وهو ما يجعل معرفة تفاصيل الرسوم والإعفاءات خطوة مهمة قبل التخطيط لزيارة المتحف المصري الكبير.