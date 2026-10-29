أسعار الدخول الجديدة للمتحف المصري الكبير

أخطرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أعضاءها بتعديل أسعار زيارة المتحف المصري الكبير، لتقدر بقيمة 35 دولارا لغير المصري، و220 جنيهًا للزائر المصري، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.

قالت غرفة شركات السياحة، في الكتاب الدوري رقم 201 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 29 أكتوبر الجاري، والموجه إلى الممثلين القانونيين لشركات السياحة أعضاء الغرفة، والذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أن تعديل الأسعار يأتي تنفيذًا لقرار مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، الصادر خلال جلسته رقم 49 المنعقدة في 14 أبريل 2026، وقرار وزير السياحة والآثار رقم 1154 لسنة 2026.