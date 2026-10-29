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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعرف على تفاصيل قرارات وتوجيهات محافظ بني سويف في لقائه الأسبوعي مع المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح للمواطنين، للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم بمختلف القطاعات، وبحث آليات التعامل معها بالتنسيق المباشر مع وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والمسؤولين المعنيين، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن مطالبهم، والعمل على إيجاد حلول عملية وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وفي إطار متابعة نتائج اللقاءات السابقة، التقى المحافظ إحدى السيدات التي تقدمت بالشكر للمحافظ والمسؤولين التنفيذيين، تقديرًا لسرعة الاستجابة لشكواها بشأن وجود كشك بقالة يحجب نافذة منزلها، حيث أسفرت المعاينة عن عدم استيفاء الكشك للاشتراطات اللازمة وعدم تجديد ترخيصه، وتمت إزالته استجابةً للشكوى.

واستجابةً لشكوى إحدى السيدات بمنطقة الجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف، بشأن التوقف المؤقت لبطاقة صرف معاش «تكافل وكرامة»، وجّه المحافظ بصرف مساعدة مالية من المحافظة، إلى جانب تقديم مساعدة من مديرية التضامن الاجتماعي لمدة 6 أشهر، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج بطاقة صرف المعاش، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وفيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين بمنطقة الحمرايا شرق النيل، بشأن تعطل إجراءات استصدار ترخيص بناء لقطعة أرض بسبب توسعات بالطريق التابع للهيئة العامة للطرق والكباري، أوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة أنه جارٍ التنسيق مع الهيئة واللجنة المختصة بوزارة التنمية المحلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة فور ورود الرد، وقد وجّه المحافظ بإعادة عرض الشكوى فور ورود الرد، بحضور المواطن والجهات المعنية، لمتابعة الموقف واتخاذ القرار المناسب.

كما كلف المحافظ مسؤولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة بفحص الإجراءات المتخذة بشأن شكوى أحد المواطنين بقرية قمن العروس بمركز الواسطى، والمتعلقة باستيفاء الاشتراطات القانونية للتصالح في مخالفة بناء، وتضرره من قيام أحد جيرانه بإنشاء شرفة تتعدى على حدود ملكيته، رغم وجود تعديات على أرض زراعية، فيما أفاد مسؤولو الوحدة المحلية بأن المشكو في حقه تقدم بطلب للتصالح، فيما أوضحوا أن مسألة التعدي على ملكية الغير لا تدخل ضمن اختصاص الوحدة المحلية.

وفي سياق متصل، كلّف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بإعادة فحص شكوى أحد المواطنين على الطبيعة، بحضور الشاكي والجيران، بشأن عدم استخراج شهادة الصلاحية للبناء، مع إعداد تقرير بنتائج الفحص وإعادة عرض الشكوى خلال اللقاء المقبل، للوقوف على أسباب المشكلة وبحث سبل التعامل معها وفقًا للقانون.

وبشأن شكوى أحد المواطنين بمدينة بني سويف، الذي يلتمس استكمال إجراءات اعتماد أحد الشوارع، أوضح مسؤولو التخطيط العمراني أنه سيتم، فور استيفاء المستندات المطلوبة، عرض الموضوع على اللجنة المختصة، تمهيدًا لطرحه على المجلس التنفيذي للمحافظة في اجتماعه المقبل، لاستكمال الإجراءات المقررة.

كما وجّه المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ببا بمتابعة تذليل المعوقات الإدارية والفنية التي تواجه إنشاء مجمع خدمي ومركز لتأهيل وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بقرية سدس، استجابةً لشكوى إحدى السيدات، مع الالتزام بالضوابط القانونية والإجراءات المنظمة، والتنسيق بين الجهات المعنية لدراسة المتطلبات اللازمة.

جاء ذلك بحضور: أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، مها حميدة، مدير إدارة خدمة المواطنين، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومسؤولي الإدارات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، حيث جرى بحث الشكاوى كلٌّ في نطاق اختصاصه، وتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة ما تم بشأنها. 

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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