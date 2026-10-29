جنات وحودة بندق يطرحان أغنية «النصيب» من فيلم ياسمين صبري الجديد

طرحت الفنانة جنات والمطرب حودة بندق أغنية «النصيب»، عبر موقع «يوتيوب» ومختلف المنصات الموسيقية، لتكون الأغنية الدعائية لفيلم «نصيب» بطولة الفنانة ياسمين صبري، الذي بدأ عرضه في دور السينما المصرية أمس الأربعاء، على أن ينطلق عرضه في سينمات الدول العربية اليوم الخميس.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء اجتماعية رومانسية داخل أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، حول أرملة ثرية ترث منتجعًا سياحيًا عقب وفاة زوجها الملياردير، لتبدأ رحلة البحث عن شريك حياة جديد، تمر خلالها بتجارب عاطفية مختلفة، قبل أن تجمعها قصة حب بأحد الرجال.

ويشارك في بطولة «نصيب» إلى جانب ياسمين صبري كل من معتصم النهار، ودنيا ماهر، ومصطفى أبو سريع، وعمر الشناوي، وخالد سرحان، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.

تفاصيل أغنية «النصيب»

الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان حودة بندق، فيما تولى عمرو الخضري مهام التوزيع الموسيقي والميكس والماستر.

وتتناول كلمات الأغنية مشاعر الحب واللقاء الذي يأتي دون موعد، وكيف يمكن لشخص أن يغيّر حياة الآخر ويمنحه إحساسًا ببداية جديدة، في إشارة إلى فكرة النصيب التي تدور حولها الأغنية.

ومن كلماتها:

«دا اسمه إيه

اللي قلبي حس بيه

وأنت جنبي اللي قلبي حس بيه

إحساس غريب

متقوليش

لسه خايفة

لا مفيش

حاجة صدفة

أصل دا اللي بيسموا النصيب».