هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

طرح المطرب حودة بندق أغنيته الجديدة «هل هيلا» عبر موقع يوتيوب ، والتي يقدمها باللهجة والأجواء البدوية،من فيلم «نصيب» بطولة الفنانة ياسمين صبري، والمقرر بدء عرضه في دور السينما المصرية يوم 28 أكتوبر الجاري.

وتدور أحداث فيلم «نصيب» في إطار اجتماعي رومانسي بمدينة الغردقة، حول أرملة ثرية ترث منتجعًا سياحيًا بعد وفاة زوجها الملياردير، وتخوض خلال إدارتها له تجارب عاطفية بحثًا عن شريك الحياة المناسب، قبل أن تجمعها قصة حب بأحد الرجال.

ويضم الفيلم في بطولته إلى جانب ياسمين صبري، كلًا من معتصم النهار، ودنيا ماهر، ومصطفى أبو سريع، وعمر الشناوي، وخالد سرحان، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.

ومن كلمات أغنية «هل هيلا»:

هل هيلا للحبايب

والله احنا مشتاقين

للحاضر واللي غايب

احنا لسا موجودين

ع الساحة احنا مكتسحين

بالنسبة ليهم أكسجين